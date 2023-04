PUHKUSEREISIST SAI ÕUDUSUNENÄGU ⟩ Kaduma läinud kohver leiti prügikastist. Lennujaam: võõrale inimesele seda ei antud

Lennujaam: kohvrit võõrale inimesele ei antud

Tallinna lennujaama kommunikatsioonispetsialist Jane Kallaste möönab, et tegu on kahetsusväärse juhtumiga. «Meil on väga kahju, et selline juhtum Tallinna lennujaama territooriumil aset on leidnud. Kinnitame, et teeme igakülgselt koostööd politsei- ja piirivalveametiga, kes juhtumit uurib, ning teeme omalt poolt kõik, et süüdlased leitaks.»