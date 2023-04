«Südamesoov» teeb heateo keerulistes tingimustes elavatele eakatele

Täna kell 20.00 on Kanal 2 «Südamesoov» Suure-Jaanis, kus asub kaheksa korteriga armas maja, mille elanike keskmine vanus on 75. Nad on elanud tubli ja väärikat elu, kasvatanud nendes samades korterites üles lapsed ja edendanud kohalikku elu. Kuid juba kümme aastat puudub enamikul neist võimalus end oma kodus voolava vee all üleni puhtaks pesta.