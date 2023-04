RAHA EEST PÄIKESE ALLA ⟩ Hispaania ja Itaalia väikelinnad meelitavad uusi elanikke mõjusa vahendiga

Et suurendada elanike arvu, on mõned Hispaania ja Itaalia linnad tulnud välja ihaldusväärse pakkumisega. Näiteks Loode-Hispaanias asuv Ponga lubab igale uuele elanikule 2971 eurot. Sarnaseid algatusi on varem tehtud ka Itaalia maapiirkondade linnades ja külades eesmärgiga toetada kohalikku majandust.