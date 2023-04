«Keegi saab seletada?» visati paar päeva tagasi ühismeedias õhku küsimus, mis puudutab Mustamäel asuvat Ukraina toidukohta. Nimelt on selle esiukse kohal Vene lipu värvides täispuhutav maskott. Restoran ise on aga läbi ja lõhki pühendatud Ukrainale. «Kõik on Ukraina toodang,» rõhutab toidukoht.