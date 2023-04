ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: «Me tapame teid kõiki!» Putinistid Egiptuse kuurortis

Mina viibisin Sharm el Sheikis koos Katri Raikiga, et toimetada ära Katri juunis ilmuv raamat «Minu Narva. 10 aastat hiljem». Ei osanud midagi oodata, sellises kuurortasutuses pole varem viibinud, aga mõtlesin omaette, et mis seal ikka, päike, bassein, vedelemine ja tekstid. Päris nii see muidugi ei läinud. Sharm-el Sheik on eestlastelegi tuntud kuurort, siit meid ikka leiab, aga kõige enam annavad tooni venelased. Kusjuures ma ei tea, kas see on nii ka arvuliselt, küll aga üsna igalt poolt kostvat venekeelset lärmi kuulates kipun arvama.