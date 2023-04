SELGUS MAJAS ⟩ Nüüd on teada, kas prints Harry ja Meghan Markle lähevad kuninga kroonimisele

Kaua spekuleeriti selle üle, kas kuninglikust elust eemaldunud paar läheb mais toimuvale kroonimisele või mitte. Nüüd on Buckinghami palee avaldanud, et prints Harry osaleb pidulikul üritusel, kuid Meghan Markle mitte, vahendab BBC .

Prints Harry ühineb enam kui 2000 külalisega, kes on 6. maiks Westminster Abbeysse oodatud. See on esimene kord, kui Harry on koos kuningliku perekonnaga pärast tema enimmüüdud ja kõmulise mälestusteraamatu avaldamist.