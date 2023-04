VÄRSKE SINGEL ⟩ Parimast sõbrast laulev Maian: olen tegelikult lihtsalt saanud haiget

«Ja samas nendin siiski loo lõpus, et olen tegelikult lihtsalt saanud haiget, kallis on ta mulle ikka, sõbrana, ja minu mingisugune trots on vaid vanuseline iseärasus. Ta on mu parim sõber,» selgitab lauljatar ja lisab, et oma parima sõbra sõbraga ta siiski midagi ei teinud.

«See on parim ja kõige ägedam asi, mis ma olen teinud,» tunnistab Maian oma ühismeediasse jagatud avameelses postituses. Lauljatar tõdeb, et ta ei ole palju loost rääkinud, sest ta pole füüsiliselt ja vaimselt selleks õiges kohas. «Elu on minust võitu saanud ja eelkõige mu tervisest. Mis on nõme. Mis on väga nõme ja see kõik on ausalt kohutav.»