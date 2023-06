VIDEOREPORTAAŽ ⟩ Pooleliitrise õlle eest kümme eurot: Tallinna Raekoja platsi hinnad panevad ahhetama

Ajad, mil ohkama pani kuus eurot maksev õlu, on jäänud minevikku. Nüüd on kerkinud Tallinna Raekoja platsi kohvikutes ja restoranides pooleliitrise õlle hind ligi kümne euroni. «Meil maksab õlu kuskil 12 eurot,» rääkis Norrast pärit turist, kes jäi Eesti õlle hinna suhtes kahevahele. «Kas see hind on siis ikkagi kallis või mitte?»