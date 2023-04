See on Venemaa rindejoonest 80 kilomeetrit tagapool, mis viitab Venemaa hirmule, et kordub eelmisel aastal toimunu, kui Ukraina armee vallutas Vene vägede käest tagasi suured alad oma riigi põhja-, ida- ja kaguosas.

Vene vägede käes on alad Ukraina lõuna- ja kaguosas ning USA ja Briti luure teatel teevad venelased kõik, et need nende kätte ka jääksid, kuigi lääne silmis on tegemist annektsiooniga.