Kaksikute energia on kevadine - see soovib elu avastada ja proovida, kuid ei taha end veel millegagi tugevalt siduda. Samas on see väga suhtlemisaldis, avatud ja uudishimulik. Kui Veenus liigub Kaksikutes, soovitakse üldiselt rohkem suhelda ning oma tundeid verbaalselt väljendada. See on aktiivne uute kontaktide loomise aeg, kuid mis nendest tutvustest edasi saab, seda keegi veel ei tea.