KAASOMANIKE TÜLI ⟩ Elva proua meeleheitel: pean ära ostma maja alumise korruse, kuigi ma seda ei soovi

Kaja Rosin kohtupabereid vaatamas. Foto: Triin Roos, Elu24

«Ma pean võlgu võtma inimeste käest nüüd,» tõdeb Kaja. «Teine variant on see, et lähen ise ära siit, aga ma ei tahaks ära minna. Meil on väga toredad naabrid. Kuidas saab nii, et tahetakse inimene majast välja lüüa ja kui see ei õnnestu, siis kaevatakse kohtusse ja tuleb maksta suurt hüvitist?»

Maja nõuab suuri investeeringuid, kuid kuna asukoht on kaunis, saaks sellest väga kena elamise. Kaja räägib, et vesi on küll majasse sisse veetud, kuid pole ühendatud. Pole ka vannituba ja vetsus tuleb käia kuivkäimlas, pesta saab saunas. «Tahtsin just hakata ehitama enda juurde vetsu ja vannituba, kuid nüüd tuleb iga sent panna alumise korruse ostule.»

Köök teisel korrusel, Kaja elamises. Foto: Triin Roos, Elu24

Kuna riigikohus jättis Kaja kassatsioonkaebuse menetlusse võtmata ja hüvitis vastaspoolele tuleb igal juhul maksta, on naise ainus lootus leida ruttu alumisele korrusele ostja. Seni vaatamas käinud huvilised on öelnud, et hind on liiga kõrge. 14. aprillil 2022 hindas ekspert Nõmme tänaval asuva kinnistu väärtuseks aga 105 000 eurot.

Kaja Rosin murest murtuna oma koduaias. Foto: Triin Roos, Elu24

OÜ Avar Capital: maja on ülikriitilises seisus ja vajab päästmist

Miks pöördus maja kaasomanik OÜ Avar Capital kohtusse ega müünud oma osa lihtsalt kinnisvaraturul edasi, kui Kaja Rosinaga kokkulepet saavutada ei õnnestunud? Avar Capital selgitab, et nad pöördusid kohtusse, kuna ei saanud hoones teha hädavajalikke renoveerimistöid.