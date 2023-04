Tööpostil provokatsiooni ohvriks langenud turvamees sai kahes kohtuastmes võidu. «Loodan, et sellega see lõppeb!»

«Ma tahan, et see inimene saaks karistuse ja et see annaks sõnumi, et turvamehed ei ole teie süljetopsid ja enda viha väljaelamiseks,» rääkis Peter-Christian Kivistik möödunud aastal eetris olnud «Kuuuurija» saates. Nüüdseks on turvamees saanud kahes kohtuastmes võidu teda kaubanduskeskuses filminud kliendi üle.