Kliendid on mainekas Eesti rõivabrändis Tallinn Dolls pettunud: sain jaanuaris tellitud kleidi augustis kätte

«Viimati sain kirja, et kangal on tarneraskused,» märgib naisterahvas Lille, kes võttis täna hommikul vastu otsuse, et tühistab maineka rõvabrändi Tallinn Dolls e-poest tehtud tellimuse, sest kauem ei ole ta nõus toodet ootama. «Kogume tellimused kokku, et siis need kõik koos tootmisesse panna,» ütleb Tallinn Dollsi brändi looja ja juht Mari Martin, lisades, et see on palju kokkuhoidlikum lahendus, tänu millele saavad nad klientidele pakkuda parimat võimalikku hinda.