«SEE ON EBAPOPULAARNE!» ⟩ Telesaates maksutõusu kommenteerinud Kaja Kallase vastused panid Twitteri kihama

Teisipäeva õhtul oli ETV saates «Esimene stuudio» saatejuht Johannes Tralla vestluskaaslaseks Kaja Kallas , kes tunnistas otse-eetris, et maksutõusust ei räägitud valimiskampaanias, kuna see on ebapopulaarne.

«Siis te ei oleks võitnud valimisi nii suurelt?» küsis seepeale Tralla. «Ja oleks võitnud need, kes tegelikult oleks neid kulutusi teinud ja poleks ikkagi seda... Ega see probleem poleks ära kadunud,» vastas Kallas. «Nii et see oli strateegiline valik, selleks et EKRE ja teised ei pääseks võimule, jätsite te sellest rääkimata,» jätkas Tralla.