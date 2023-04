FOTOD JA VIDEO ⟩ «Mis inimesed need on?» Männiku rabas aset leidnud laastamistöö pani kohaliku keskkonnaametisse pöörduma

Mõned päevad tagasi märkas tähelepanelik Kiili valla elanik, et tema kodu lähedal asuvas Männiku rabas on maastikusõidukitega tehtud jubedat laastamistööd – raba ja Rätsepa järve äärne maastik on risti-rästi läbi songitud. Murtud on nii puid kui põõsaid, rääkimata hävinud alustaimestikust, mis on pöördumatult kahjustada saanud.