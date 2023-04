ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: seltsimehed, kehtestame habeme- ja kubememaksu!

Lõputult paisuv ametnikkond

Võtame ühe valdkonna, millele aastaid on elu siis puhutud ja mis liigutas end isegi üsna vägevalt – kuni meid tabas nahkhiirtelt valla pääsenud koroonakatk ja maailma lukku keeras. Turism, mis õitses Eestis üsna kenasti, sa kolaka – muidugi mitte ainult Eestis. Praegu aga tundub, et meile ei meeldigi niiväga see raha, mille turistid siia võiks jätta. Üsna kindlalt on sedalaadi ettevõtluse pankrotilaine tulekul. Turistid kepsutavad Lätti, suurüritustel, meelelahutusel nagu vingemad kontserdid, siia asja pole. vaevalt muidugi, et kõik ära kaob, aga seda juhtub kindlasti. Märgatavalt.