EBAMEELDIV ÜLLATUS SOOMES ⟩ 15 aastat kestnud üürisuhe lõppes kümnetesse tuhandetesse küündiva kahjunõudega

Kogu loo teeb huvitavaks see, et üürnik suutis korteris elada üle 15 aasta, kuid aastatepikkune üürisuhe lõppes suure kahjunõudega. Korter oli muutunud sedavõrd, et pärast üürniku välja kolimist tuli teha seal ulatuslik remont, mis läks endisele üürnikule maksma 38 656 eurot.