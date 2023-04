Briti kuningas Charles III on elu jooksul paljudele kuulujuttudele alust andnud. Ajakirjaniku ja kuningliku eksperdi Robert Jobsoni uues raamatus «Our King Charles III: The Man and The Monarch Revealed» («Meie kuningas Charles III: mees ja monarh paljastatud») on skandaalimaiguline seik. Raamatu kohaselt jättis siis printsi tiitlit kandnud Charles 8. septembril 2022 oma sureva ema kuninganna Elizabeth II sinnapaika ja läks hoopis metsa seenele.