Ilta-Sanomat kirjutab, et 2003. aastal avalikustatud Nokia 1100 telefon on tänaseks kõrgelt hinnatud. 20 aastat vana Nokia telefoni eest küsitakse sadu eurosid, ent selle suure väärtuse tingib väidetavalt karm põhjus.

Andmeturbeekspert Mikko Hyppönen ütleb, et muuseumi eksponaadina nähtav Nokia 1100 telefonimudel on tänapäeval väga hinnaline. Ta on näinud, et ühe telefoni eest küsitakse välismaal edasimüüjate vahendusel suisa 260 eurot.