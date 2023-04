SÜÜDIMATUD LAPSED ⟩ 9-aastase poisi alastifoto levitamine viis ühe tüdruku erikooli, teine värbab väidetavalt uusi «liikmeid»

Päev pärast saate eetrisse jõudmist avaldab Hille Elu24-le, et olukorra lahendamiseks on tema arvates tehtud vähe. «Kooli ja koolipsühholoogiga on suheldud. Pakuvad ümarlaudu ja asju koos sotsiaalkindlustusameti spetsialistidega,» ütleb siiani mures ema, «minu silmis ümarlauad ei lahenda asju...»

Üks väljapressijatest, kes kasutas varjunime Musirull, saadeti Hille sõnul erikooli, aga väidetavalt mitte kauaks. «Suveks on ta Haapsalus tagasi,» pakub Hille, kelle sõnul on tüdruk erikooli saadetud varemgi. «Jutud käisid, et ta on iga kord hea käitumise korral varem ära saanud.»