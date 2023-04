MART RAUDSAAR ⟩ Jälle see automaks: maksma hakkate ilmselt kõik

Ehkki vahepeal on meie poliitikaelus juhtunud palju huvitavat, jätkame automaksu teemat. Sellel teemal on ilmnenud väga palju uusi asjaolusid, ehkki veel mitte midagi lõplikku.

Üks on kindel. Kuulates poliitikute avaldusi, maksma hakkavad kõik autoomanikud. Maksavad luksusautode (kalliste autode) omanikud, sest nende omandamine on kallis. Ja maksavad odavate autode omanikud, sest need on vanad ja saastavad rohkem keskkonda.

See on nii, et kõik maksavad, sest Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna esindajad räägiksid automaksust kõneldes justnagu kahest erinevast maksust. Mõeldes keskkooli keematunnile, võib teoreetiliselt juhtuda, et need erinevad lähenemised neutraliseerivad üksteist, nagu hape ja alus, kuid see on siiski vaid teoreetiline võimalus. Riigil on raha vaja ning koalitsioon loodab automaksuga koguda 120 miljonit eurot, see number on praeguseks paigas.

Esimene maks. Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets on kõnelenud erinevates intervjuudes ühiskonna «nügimises» vähemsaastavate autode poole. Eesmärk on ilus, kuid senini defineerimata. Kas võtame arvesse ainult autode heitmed või ka nende tootmiseks tehtud keskkonnakahju, mis on elektriautodel sisepõlemismootoriga autodega võrreldes suurem? Väljalaskegaasidest kõneldes, kas võtame arvesse absoluutsed või relatiivsed numbrid? Suurekubatuuriliste mootoritega autodel on rohkem heitgaase, kuid olenevalt tootmisajast ja mootoritüübist võib neid olla per kilovatt vähem, kui väikesel autol.