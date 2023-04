ESIMENE PÄEV RIIGIKOGUS ⟩ Hendrik Johannes Terras: ma eksisin selles koridoris juba ühe korra ära

Tõsielusaates «Vallaline kaunitar» laiemat tuntust kogunud Hendrik Johannes Terrasel algas see nädal uute elamustega. Nimelt oli Terras erakonna Eesti 200 juhatuse liikmena esimest korda riigikogus, mille värske koosseisu esimene kogunemine toimus esmaspäeval, 10. aprillil.

«Ringvaate» saatejuht Marko Reikop käis uudistamas, kuidas uued riigikogu liikmed end tähtsal päeval tunnevad. Kaamera ette sattus ka juunis oma 30. sünnipäeva tähistav Terras.

Reikop uuris Terraselt, kui tuttav talle riigikogu saal on, mille peale hakkas noor poliitik muigama. «Ma eksisin selles koridoris juba ühe korra ära, nii et mul oli vaja abi, et siia suunata,» tõdes Terras.

Terras ei ole ainus, kes peab majaga korralikult tutvuma. Sotsiaaldemokraat Tiit Maran tunnistas, et ka tema oli segaduses. «See maja on nii suur, et võtab tükk aega aega, et selgust saada. [...] Ma olen kaks korda juba ära eksinud. Usun, et alguses on üsna loomulik, et selles ääretult keerulises ehitises eksitakse kogu aeg ära.»

Riigikogu infolaua töötaja sõnul ongi peamine mure, millega nende juurde pöördutakse, õige tee leidmine.

Pärast märtsis toimunud valimisi tõdes Terras Elu24-le, et mingisugust kindlat lootust tal häälte poolest ei olnud. «Minu jaoks oli tähtis üldpilt, et eestlased hääletaksid liberaalse tuleviku eest, ja täna see hääl kostab võimsalt.»

«Ma jäin rahule ja olen tänulik kõikidele inimestele, kes mulle enda hääle usaldasid, ja kõikidele teistele, kes Eesti 200 toetasid,» kommenteeris Terras valimistulemust kuu aega tagasi.

Terras töötab praegu müügijuhina kaitsetööstusettevõttes Milrem Robotics. Ta ütles märtsi alguses, et tema elukorraldus suuresti ei muutu. «Töö juures andsin märku, et selline olukord on võimalik, ja käitume järgneval kuul vastavalt.»