FOTOD ⟩ Kate Middleton kaldus pühade tähistamisel kuninglikust traditsioonist kõrvale

Ülestõusmispühade kuninglikuks ürituseks valis Kate Middleton silmapaistva sinise mantli ja samavärvilised aksessuaarid, kuid mitte see ei olnud põhjus, miks ta ühismeedias palju tähelepanu pälvis.

Nimelt olid kuninglikud fännid väga üllatunud, kui nad märkasid Kate'i küünelakki, vahendab Page Six . Nimelt oli Kate ürituseks valinud punase küünelaki!

«Küünelakkide osas pole olnud mingeid rangeid reegleid, kuid on üsna teada, et kuninganna Elizabethile, nagu paljudele tema generatsiooni inimestele, ei meeldinud värvilised küüned,» avaldas kuningliku etiketi ekspert William Hanson.

Hansoni sõnul ei saa Kate'ile tema punast küünelakki pahaks panna, sest ülestõusmispüha on siiski tähistamiseks mõeldud. Varem on Kate mitmel korral valinud punase pediküüri kasuks, kuid üldjuhul ta oma küüntel midagi värvilist kandnud ei ole. Enamasti on ta valinud tagasihoidliku ja läbipaistva maniküüri kasuks. Vahel ei ole ta küünelakki kandnudki.