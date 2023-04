Elu24 uuris saate «Tähtede täht» finalistidelt, mida selline saade ühele muusikule annab. Stefan, Synne ja Getter ütlesid kui ühest suust, et see saade annab neile kõike. «See arendab meid, annab meile uusi fänne, tugevdab meie sõprust,» täpsustab Stefan kiirelt.

Finalistid lubavad finaaliks tohutult ägedaid etteasteid. Getter tunnistab, et popmuusika on finaalis talle väga suur väljakutse vaatamata sellele, et just seda muusikažanrit ta igapäevaselt esitab.