Plahvatuses ellu jäänud Patricia Borgese sõnul kaotas ta juhtumis mitu kolleegi, kuid ta jäi arvatavalt ellu selle tõttu, et kukkus suurde šokolaadianumasse, kirjutab people.com.

«Ümberringi kõik värises ja varises, nägin leeke. Mu käsi sai põletada ja riided põlesid, kui põrand minu alt kadus, ja ma järsku vedelas jahedas šokolaadis olin. See päästis mu elu, kuna šokolaad kustutas leegid,» sõnas ameeriklanna uudisteagentuurile The Associated Pres (AP).