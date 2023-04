«Kõik, mis välja hingan, muutub kuulujuttudeks.» Räppar KiROT otsib uue singliga sisemist tasakaalu

Räppar KiROT avaldas loo «Tulnukad», mille produktsiooni taga seisavad praegu ühed edukamad produtsendid Karl Killing ja Gevin Niglas. Lisaks on kambas Joonas Murnek. Sõnad pärinevad muidugi ei kellegi teise kui lüürikageeniuse KiROTi enda sulest. Artist on märganud, et iga uue kirjutatud looga kipub ta olema aina ühiskonnakriitilisem ning ka «Tulnukaid» võib tõlgendada mitut moodi: nii ühiskondlikul kui ka indiviidi sisemaailmas toimuva tasandil.

KiROT on öelnud, et stressirohketest aegadest aitab tal võitu saada just muusika ning ka uus lugu on osa teraapiast, mille abil vaimse tervise taevas pilvedest priina hoida.

Esialgu naljaviluks muusikaga katsetanud KiROT sai kiirelt aru, et eneseületus tõi esile tema ühe tugevuse, milleks on laulusõnade kirjutamise abil oma mõttemaailma korrastamine ja väljendamine. Räppar KiROT on kui muusiku enda meelestatuse ekstravagantne peegeldus. «KiROT on alati olnud selline projekt, mis on aidanud mul iseendaga elada,» seletab ta.

KiROT sõlmis hiljuti plaadilepingu Warner Music Balticsiga, kes tegutseb Eestis koostöös Smuuv Recordsiga. Ühise koostöö käigus sündis eelmise aasta lõpus koos Majestimiga välja antud inflatsioonibänger «Maksab». Tänaseks on artist proovinud loominguga kätt nii džässi, alternatiivroki kui ka elektroonilise muusika žanris.

KiROTi sõnul on järgmise albumi avaldamiseks aeg küps ja esimesed sammud õiges suunas juba astutud. Lugu «Tulnukad» on kingitus fännidele ja vahepeatus enne täiskäigul edasi minekut, mida võib oodata juba lähikuudel.

KiROTit ja tema uut lugu «Tulnukad» saab kuulda juba 29. aprillil kontsertklubis D3.

KiROT. Foto: Marleen Muhuste

Mõisturäppar KiROT on koostööd teinud mitmete mainekate artistidega, nagu Genka, reket, YASMYN, An-Marlen ja säm, ning eri digikanalite peale on tema diskograafia kogunud tänaseks üle kolme miljoni kuulamise.

Aastal 2020 andis Legendaarne Records välja tema debüütalbumi «Südameta, kaptenisillalt», mis pälvis kriitikute ja kuulajate sooja vastuvõtu. Möödunud kevadel ilmus Legendaarne Recordsi alt ka KiROTi teine kauamängiv «Kes otsib, see leiab».