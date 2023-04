KUULA JA VAATA ⟩ Enneolematu kombo! 5MIINUST ja Puuluup ühendasid jõud ja viivad taeva ja põrgu Tartusse

Põrgukoerad 5MIINUST ning taevased inglid Puuluup lõid märtsi alguses Tallinnas ainulaadse kontsertõhtu, mis pälvis publiku poolt äärmiselt sooja vastuvõtu. Kuulda sai nii taevalikus võtmes 5MIINUST kui ka põrgumasinast tulevat Puuluupi ning loomulikult kõlas ka mõlema bändi originaallooming.

Rahva tungival nõudmisel jõuab vägev kontsertprogramm mai alguses ka Tartus asuvasse Eesti Rahva Muuseumisse.

«Kui on juhtunud midagi nii intensiivselt adrenaliinist särisevat, siis igatsed seda uuesti kogeda. Nõnda ei saa me kuidagi piirduda vaid ühe esitusega ja läheme uuesti 5MIINUSEGA lavale Tartus,» ütleb Puuluubi Marko Veisson.

«Kontsertpaigana on ERM Puuluubile vana tuttav – oleme seal korduvalt esinenud ja muistset rahvapilli propageeriva bändina tunneme end muuseumis muidugi väga koduselt. ERMi kuvand on piisavalt avar ja see on just õige koht hiiukandle ja räpi kokkusulatamiseks.»

«Puuluubiga koos esineda on eriti meeldiv, sest me kuidagi klapime nii mugavalt,» lausub Põhja Korea ansamblist 5MIINUST. Muusik nendib, et Tallinnas esines neil küll mõningaid viperusi, aga üldiselt sobis energia kasv kahe vaatuse vahel hästi ja nõnda on ka silmast silma kommentaare antud. «Tartus saab olema viimistletum!» lubab Korea.