NÄDALAPROGNOOS ⟩ Saabub üks aasta õnnelikemaid päevi: viimane helge nädal enne uusi katsumusi

Planeediseisud nädalapäevadel

Kolmapäeval jõuab Päike ühendusse Jupiteriga. Täpne seis on öösel kell 1, seega on mõju tuntav juba ka teisipäeva õhtul ja jätkub veel neljapäeval. See on võimas kohtumine päikesesüsteemi kahe kõige suurema taevakeha vahel, mis on olemuselt seotud tuleelemendiga, ja lisaks toimub seekordne ühendus tulises Jääras. See ühendus leiab aset korra aastas, aga iga kord järgmises tähemärgis – Jääras toimus see viimati 6. aprillil 2011.