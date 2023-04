LIGI POOL MILJONIT VAATAMIST ⟩ «Ma ei saa enam naeru pidama!» Norras elava eestlanna TikToki video naerutab netirahvast

Kaks nädalat tagasi, 27. märtsil postitas Keidi -nimeline naine TikTokki video pealkirjaga «Olge lahked, eestlased», aimamata, et tänaseks on sellel ligi pool miljonit vaatamist.

Videos teeb Norras elav eestlanna ringkäigu toidupoes. «Siiani naeran iga kord, kui näen,» nendib Keidi videos, näidates toiduaineid, mille nimed ajavad ilmselt nii mõnegi muigama. Näiteks veiseliharull on norra keeles okserull.

«Kujutan ette, kuidas laps ütleb emale avalikus kohas, et ma ei taha okserulli,» naljatles üks kommentaariumis. Kõigest paari nädalaga enam kui 415 000 vaatamist saanud videoklipil on üle 600 kommentaari nii eestlastelt kui välismaalastelt. «Ma ei saa enam naeru pidama,» sõnasid mitmed.

Kommentaariumis toodi esile, et ka eesti keeles on sõnu, mis välismaalastele nalja pakuvad: Pikk tänav ja kukesupp.

«Vaatajate tegelik hulk ei tahtnud kohale jõuda. Algselt on see pelgalt number, aga kui panna need vaatajad reaalsuses ühe ala peale kokku, siis alles tekib mõistmine, kui suure rahvahulgaga tegemist on,» sõnas videoklipi teinud Keidi toimetusele.