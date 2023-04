Tallinnas toimunud liiklusõnnetuses paiskus auto katusele, kolm inimest viidi haiglasse

Facebooki gruppi EZ-дуны! postitatud pildilt on näha, kuidas Tallinnas Taeakivi ja Punase tänava ristis on teelt välja sõitnud auto paiskunud katusele. Postituse kommentaarides on veelgi inimesi lisanud pilte sündmuskohast ning neil on näha, et kohal oli ka mitu kiirabiautot, politsei ja pääste.