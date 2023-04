Estoni Kohver meenutab värvikat juhtumit lapsepõlvest: kuna olin siukse kuriteoga hakkama saanud, ei julgenud koju minna

«Ega meil on nii kui prillid pähe paned, tuntakse ära, kui ei ole peas, siis on kahevahel, võib jopata, et ei tunta,» ütleb muusik. «Alguses ikka mõtlesime selle peale, et oma näoga sellist juttu ei ajaks avalikult, mis esimese plaadi peal oli,» naerab Kristjan. «Ma ei kujuta ette, kui praegu 2023. aastal anda selline plaat välja, mis Twitteris toimuks.»

Lapsepõlve esimesed mälupildid on Kristjanil seotud miskipärast muusikaga. «Mäletan, kui olin mingi mustlasauto tagaistmel ja tuli Europe'i «The Final Coutdown»,» meenutab ta. «Ja kuidas Tuberkuloitedi «Lilleke rohus» kukkus «7 vaprast» välja ja ma hakkasin nutma ja ema ütles, et tuleb veel laule. Ütlesin, et ei tule enam sellist laulu.»

Mälestus, mis siiani armiga kehal end meenutab, leidis aset siis, kui Kristjan oli umbes viieaastane.

«Olin hästi väike, äkki viis, kui naabrite juures vargil käisin. Samal päeval sain ma armi jalale.»

Poiss võttis kaks kamraadi küla pealt kaasa ning pandi paika plaan, et kuna Kristjani naabrite korteris on jube ägedad mudelautod, tuleb sinna minna ja need ära varastada.

«Teadsin, et võti on mati all, lähme toome ära need mudelautod. Kolmekesi läksime, ukse tegime lahti, hiilisime sisse. Kuna olin seal korteris mänginud, teadsin täpselt, kus need mudelautod on,» meenutab muusik. «Panin oma pätibande kokku, võtsime sahtlist mudelauto, panime jooksu. Ukse jätsime ka lahti minu meelest.»

Hiljem korterist ära joostes tõmbas Kristjan aga jala katki. «Kuna olin siukse kuriteoga hakkama saanud, ei julgenud koju minna. Et näe ma röövvarguse käigus tõmbasin jala puruks. Tiksusin edasi verise jalaga,» ütleb Kristjan. Hiljem tuli haava siiski õmmelda.

«Tehti väga kiiresti selgeks, et viimane kord, kui midagi sellist toimub,» meenutab Kristjan seda, mis sai juhtuma siis, kui vanemad asjast teada said.