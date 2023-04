Kolme lapsega abielupaar sai tõelise šoki osaks, kui tegid DNA testi ning said teada, et nad on sugulased. «Ma olin šokis ja ausalt öeldes masenduses selle uudise tõttu. Aga samas see juhtus pärast seda, kui meil oli juba kolm last ja nad kõik olid terved,» räägib naine, kes hakkas pärast pommuudise teadasaamist kahtlema, kas nad üldse abikaasaga koos olema peaks.