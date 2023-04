Selle nädala kõrghetkeks on kolmapäeval toimuv Päikese ühendus Jupiteriga , mis lisab kõikide eludesse loodust, optimismi ja usaldust. Samal ajal jõuab ka armastuseplaneet Veenus kergesse ja sotsiaalsesse Kaksikutesse , pannes ümberringi kõik nooruslikult kihama.

Tuletan meelde, et allpool on üksnes päikesemärgi horoskoop, kuid iga inimene on palju rohkem kui tema päikesemärk. Tõelised vastused peituvad individuaalses sünnikaardis ja kes tunneb sügavamat huvi, võib pöörduda otse minu poole.