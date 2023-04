MART RAUDSAAR ⟩ Autorattad ragisevad, automaks tuleb

Miks ei juhtu sarnast asja näiteks Hispaanias? Maksan seal kohaliku maksuna omavalitsusele automaksu. Selle maksu suurus sõltub omavalitsuse asukohast (jõukusest) ning auto väärtusest. Inimesed saavad sõltuvalt sellest, millises omavalitsuses on nad elanikeks registreeritud, omavalituselt vastu piisavalt teenuseid. Ja omavalitsus saab aru, kui vaesemad talumehed peavad autoga asju ajama või istanduses tööl käima.

Tulen tagasi loo algusesse. Laiendame teemat omavalituselt riigile, aga eks olegi Eesti ju väike ning kasvõi Eurostati jaoks oleme üks statistiline piirkond. Milliseid teenuseid saavad meie autoomanikud vastu kütuseaktsiisi eest, mida me maksame? Kuhu see raha läheb? Olukord ei tekita usaldust.

Juba praegu võime näha Tallinna tänavatel liikumas hulgaliselt Tšehhi Vabariigi numbrimärkidega autosid, mis on enamasti kallimat sorti autod. Tegemist on uue auto ostmise maksusoodustuse teemaga, millel ma hetkel pikemalt ei peatu. Kuid see peaks olema piisavalt hoiatav näide. Kui meie võimekamad inimesed tunnevad, et riik neid nöörib ning nad ei saa midagi vastu, registreerivad nad auto mõnda välisriiki ning käivad seal ülevaatust tegemas, see ei ole ilmvõimatu probleem. Teel saab osta ka soodsalt alkoholi ja tubakatooteid, mille aktsiisid hakkavad samuti «laugelt» tõusma. Pole mõtet arvata, et kõigi Euroopa Liidu riikidega oleks võimalik kokku leppida viisil, mis sellist maksukäitumist takistaks – isegi, kui Lätiga peaks see õnnestuma.

Nii, nagu alkoholiaktsiisi tõstmise põhjenduseks kuuleme väidet, et inimeste tervis on parem, kui nad vähem joovad (mis on muide kontekstivaba väitena õige!), kuuleme kindlasti väidet, et keskkonnale on parem, kui sõidame autodega, mis saastavad vähem (mis on taas kontekstivaba väitena õige!). Aga millised autod need on? Vaadakem, mis on juhtunud omal ajal omavalitsuste sotsiaaltöötajatele ostetud pisikeste elektriautodega. Nende akud on enamasti läbi ning uue aku ostmine pole majanduslikult mõttekas. Elektriautode akude tootmine pole aga üldse keskkonnasõbralik tegevus.

Teadmata veel loo kirjutamise hetkel koalitsioonileppe detaile, julgen oletada, et mingil viisil maksustatakse Eesti registris olevate autode võimsus või mootori kubatuur. Väheusutav, et regioonidele nähakse ette mingit erandivõimalust. See tähendab, et suurimaks kaotajaks osutub ikka ja taas maaelanik, kes veab suure autoga kaupa ning peab suutma läbi lume ja tuisu sõita. Maaelanik, see on põline loll. (Kuidas «Kukerpillid» laulsidki? Keegi loll on ukse peale kraapinud, minu olemuse hästi ära tabanud.)