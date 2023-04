«Plaan oli pühadeks koju tulla.» ⟩ Hurghadas puhkavad eestlased ei pääsenud lennukirikke tõttu koju

7. aprillil kirjutas Postimees, et Tallinnast Hurghadasse väljuv Nordica lend hilines üle seitsme tunni.

Nordica väliskommunikatsioonispetsialist Liina Lelm sõnas, et lend Egiptusesse ei väljunud ettenähtud ajal lennuki rikke tõttu. Lelm nentis, et kuna praegu on pühade aeg, on keeruline leida kohe asenduslennukit.

Pühadeks koju

Ebamugavasse olukorda jäid ka Egiptuses Hurghadas viibivad puhkajad, kes tagasi kodumaale ihkavad. «Plaan oli pühadeks koju tulla,» nentis Hurghadas viibiv Tõnu. Tema sõnul pidi lennuk Tallinnasse väljuma reede õhtul, ent jäi ootamatult ära.

Laupäeva hommikul ootas Tõnu koos sõpradega endiselt hotellis tagasilendu. «Ma loodan, et meid ikka siia ei jäeta ja tuuakse tagasi koju,» sõnas ta naerdes, lisades, et ilm on õnneks Hurghadas päikeseline.

Paanikat Tõnu sõnul lennujaamas ei olnud. Küll aga on teatav infosulg. «Mitte mingit infot ei olnud, ei tea, kas sellepärast, et pühad... Ei teadnud, et lennukitki ei tule, see selgus alles kohapeal. Kõik olid väga nördinud, sest oleme kõik mööda neid hotelle laiali,» nentis Tõnu. «Keegi ei teadnud, et jääb ära. Toodi hotellidest kõik inimesed bussidega kohale.»

Viimastel andmetel peaks lend Tallinna väljuma Hurghadast 8. aprilli õhtul.