ELAB UNISTUSTES ⟩ 23-aastase programmeerijast Eesti neiu elu Islandil: olen unistustele hirmutavalt lähedal

Islandist vaimustus 23-aastane Gamithra Marga juba kümme aastat tagasi, kui pidi koolis tegema ettekande just Islandist. «See oli mingi seletamatu tunne, kui sain aru, et Island on olemas, registreerisin ära, et sihuke riik on olemas ja siiani pole ma sellest vabanenud,» nentis Gamithra saates «Roaldi retked». «Keel, inimesed, loodus, muusika, kultuur...»