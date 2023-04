LIGI VIIEKORDNE HIND ⟩ Disainer Toivo Freemani oksjonile pandud pusa leidis uue omaniku

Kunstnik Toivo Freeman Pilt teatas reedel Instagramis, et paneb 24 tunniks oksjonile enda loodud pusa «Fuck off Putin», alghinnaga 88 eurot .

Laupäeva hommikul sõnas kunstnik toimetusele, et pusa on müüdud. «Pakkumisi tuli alla kümne. Pusa läks õiglase hinnaga ja õigele inimesele,» nentis Freeman. Pusa lõpphinnaks kujunes 420 eurot. «Eile õhtul tuli selline pakkumine ja oli õige inimene, et andsin ta ära.»