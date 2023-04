SÜDANTLÕHESTAV ⟩ Broadway staar kaotas esinemise ajal lapse: teadsin, kui see hakkas juhtuma

43-aastane USA näitleja ja laulja Laura Benanti on lisaks Broadway karjäärile mänginud mitmes telesarjas ning filmis. Näiteks võis teda hiljuti näha noortesarja «Kõmutüdruk» uusversioonis ning kahele Oscarile nomineeritud filmis «tick, tick... BOOM!» (2021).

Hetkel laulab Benanti Broadway kruiisilaeval, mis sõidab New Yorgist Bermuudale. Just selle kruiisi ajal juhtus Benantiga midagi laastavat ja millest näitlejanna ühismeedias emotsionaalselt kirjutas.

«Esmaspäeval, 3. aprillil, oli mul nurisünnitus hetkel, mil esinesin umbes 2000 inimese ees laval,» alustas Benanti oma ametlikul Insagrami kontol. «Teadsin, kui see hakkas juhtuma. See algas aeglaselt juba eelneval õhtul. Kui see oleks olnud meie esimene kaotus, või isegi meie teine, ei oleks ma suutnud jätkata.»

Esinemisega jätkanud Benanti tõdes kurvalt: «Kuid kahjuks ei ole lapsekaotuse valu ja tühjus mulle võõrad. See on raa, mida olen varem, abikaasaga käsikäes, kõndinud.»

«Aga see oli esimene kord, kui me jagasime oma teekonda lahkete inimestega,» viitas Benanti publikule, kes teda tol hetkel toetas. Ta tänas oma bändi ja meeskonda, kes teda sel raskel hetkel aitasid. Ta tänas oma kolleege ja lähedasi. «Ja tänud ka sulle, pisike hing, et valisid mind oma koduks, olgugi et nõnda lühikeseks ajaks.»

«Ma ei jaga seda selleks, et saada kaastunnet või tähelepanu, aga selleks, et tuletada meelde inimestele ja paljudele peredele, kes seda on kogenud või kogevad, et sellist kaotust ei tule häbeneda,» rõhutas Benanti oma postituses, «sa ei ole üksi. Ja tuletan sellega seda meelde ka endale.»

Benantil abikaasa Patrickuga, kellega naine on abielus 2015. aastast alates, kaks last. Ühe lastest tõi Benanti ilmale ise, teise tänu surrogaadile.