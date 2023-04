Noored näitlejad Maarja Johanna Mägi ja Märten Metsaviir astusid üheskoos lavakoolist otse kaamerate ette, et kehastada «Apteeker Melchiori» triloogias peaosatäitjaid. «Olen Märtenilt seda õppinud, et alati ei pea kõike rääkima,» tunnistab Mägi oma ekraanipartnerit avades.

Esimene Elmo Nüganeni «Apteeker Melchiori» film jõudis kinopubliku ette möödunud aasta aprillis. Esilinastuse õhtul tunnistas triloogia naispeaosatäitja Maarja Johanna Mägi (26), et on veidike närvis. «See on mu esimene esilinastus,» ütles ta tol õhtul väriseval häälel.