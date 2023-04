FOTO ⟩ Lahkus peolt tusasena? Viis autot jäid Tartus ööl vastu reedet vandaalitsejale ette

Tartu politseijaoskonna välijuht Talis Eit kinnitas Elu24-le, et ööl vastu reedet said sel tänaval väiksemaid kahjustusi kokku viis sõiduautot. «Täna (reedel, 7. aprilli) hommikul sai politsei teate, et Väike-Kaare tänaval on öö jooksul autode kallal vandaalitsetud.»