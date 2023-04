Maiken Pius laste kõrvalt näitlemisest: kulub palju mõttetööd ja tihti kiirreageerimist

Maiken Pius sõnab, et kevad on tema jaoks millegipärast alati kiire. «Inimestel käivitub kuidagi mingi tunne, et ah-ah, see veel vaja ära teha ja oh, selle jõuan ka ja enne suve veel see kolmas asi ka ja siis äkki avastad hirmuga, et kas ma ikka jõuan. Aga usk sellesse, et suvi on soe ja saab puhata, aitab end kokku võtta. Ühesõnaga tööd on hetkel päris palju jah,» tunnistab ta.