156 000 EUROT ⟩ Haus galerii oksjonil tuleb pakkumisele rekordilise alghinnaga Konrad Mägi maal

Mullu detsembris maksti Konrad Mägi töö eest maksti ligi veerand miljonit. E-kunstisalong pani teose oksjonile alghinnaga 75 000 eurot , kus selle lõpphind kerkis 2000-euroste sammudega 232 000 eurole . Tegu oli väidetavalt ühe Eesti talu seinalt leitud maaliga ning see on ilmselt kõrgeim hind, mis on Eesti oksjonil maali eest makstud.

Nüüd on aga Haus galerii kunstiklassika kevadoksjonil pakkumisel Konrad Mägi maal, mille alghinnaks on 156 000 eurot. Haus galerii eestvedaja Piia Ausman ütleb, et tegu on Haus galerii ajaloo kõige kallima alghinnaga.