Näitlejanna ja laulja Jennifer Lopez tuli kolmapäeval avalikkuse ette Itaalia rannikust inspireeritud joogifirmaga, kuid fännid uudist uuest ahvatlevast rüüpest just suure hurraaga vastu ei võtnud, sest Lopez on varem suure suuga rääkinud, kuidas ta ise üldse alkoholi ei tarbi.

Nüüd on aga staar välja tulnud uue tootega, mis kannab nime Delola. Tegu on spritz-tüüpi kokteilidega, mis Lopezi sõnul on inspireeritud Itaaliast. Kokteilid on kokku pandud kvaliteetsetest komponentidest ning neis on vähem alkoholi ja suhkrut kui originaalversioonides.