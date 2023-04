SINA KA? ⟩ Need 3 sodiaagimärki on kõige osavamad kohanejad: tulgu, mis tuleb

Pluuto ja Saturn vahetasid märki, käes on ülitundlik täiskuu ning 20. aprillil algab järjekordne varjutuste periood - oleme taas muutuste lävel, mis hakkavad järgmistel nädalatel end üha selgemini näitama. Mõnede sodiaagimärkide jaoks on suurte muutustega toimetulek palju lihtsam kui teiste jaoks, kelle põhiomadus on hoida stabiilsust ja järgida oma kindlat joont.