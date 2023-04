Märtsi alguses, kui tšellist Silvia Ilves avaldas, et paar kuud kestnud suhe uue silmarõõmuga purunes, ei jätnud Pakendikeskus võimalust kasutamata ja tegi olukorrast omapärase reklaami. Nüüd on Silvia Pakendikeskusega käed löönud ning on suisa keskuse uue reklaami esinägu.

«Meil on hea meel, et Silvia just Pakendikeskusest oma õnne leidis,» kirjutab Pakendikeskus pealkirjas. «Olen kindel, et seekord see kestab ja ei purune,» on juurde lisatud Silvia tsitaat. Pildil hoiab naine käes korduskasutatavat plastist veinipokaali.