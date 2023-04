Ühes USA peres juhtus pärast 138 aastat midagi imelist

Carolyn ja Andrew Clark on Michigani abielupaar, kes sai paar nädalat tagasi pisitütre vanemateks, vahendab New York Post . Peres kasvab ka poeg.

Clarkide poja sünd oli aga veidi vähem eriline kui tütre Audrey sünd ja seda väga lihtsal põhjusel. Nimelt on Audrey esimene tüdruk, kes on Andrew' sugupuus viimase 138 aasta jooksul sündinud.

Carolyn tõdes, et ta kuulis eriskummalist lugu umbes kümme aastat tagasi, kui ta hakkas mehega käima. Esialgu ta seda ei uskunud. «Küsisin ta vanematelt üle ja nad kinnitasid, et nii see tõesti on.»