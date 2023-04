Karikakrakuninganna Marju Länik on laulnud ennast eestlaste südamesse – ta on naine, kes on saanud presidendilt teenetemärgi ning loonud Eesti muusikas ühe hiti teise järel. Marju on saanud valmis uue loo «Olen teel» ning triivib lootusrikkalt kevadesse.