«Südamesoov» aitab täna täita noore hooldustöötaja Brita unistuse

Juba vaid 19-aastaselt töötas Brita inimestega, kes vajavad vaimset tuge ja võivad vahel ka enda elu kallale kippuda. Britat ei heidutanud nende rasked ja valusad lood. Ta õppis Tartus tegevusjuhendajaks ja õpib praegu hooldustöötajaks. Selle kõrvalt on ta teinud pidevalt 24-tunniseid vahetusi Rakvere Lille Kodus, hoolitsenud seal teismeliste autismiga noormeeste eest. Need noored mehed on õblukesest Britast suuremad ja muutuvad sageli vägivaldseks. Sinikad on Brita töö osa.

Britale teeb muret, et hooldustöötaja amet on noorte seas vähepopulaarne. Eestis on palju erivajadustega lastega peresid. Brita näeb, et nad vajavad enda kõrvale pühendunud tugiisikuid ja hooldajaid. Brita ise aitab Marianat ja Teetu, kelle kaks poega on mõlemad autistid. Neid tuleb pidevalt jälgida ja nende eest hoolitseda. Brita lähedased kardavad aga, et noor abistaja on enda kanda võtnud liiga suure koorma ja võib läbi põleda.