«Saun 11. korrusel, superauto kenasti parkimas, vaated hotelli lounge'ist, spaa feng shui, hetk iseendale = vallalise elu.» Need on mõned märksõnad, mis iseloomustavad Husko uut fotoseeriat Instagramis.

Husko mainib, et on endiselt vallaline, ometi on kaunitari paari pandud soomlasest sisulooja Jaakko Parkkaliga. Elu24 kirjutas veebruaris sellest, et Soome väljaanne Seiska oli avaldanud noorte lembehetkest ka foto.