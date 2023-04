50 MEETRIT ⟩ Väidetavalt naise järele luuranud tallinlasele kohaldati lähenemiskeeld

Kohus selgitas, et näiteks püüdis Roslõi Tiinaga kontakti saada erinevate sidevahendite kaudu, muu hulgas saates talle alandava ja hirmutava sisuga sõnumeid. Kohus on seisukohal, et Roslõi korduvalt ja tahtlikult saadetud sõnumites sisalduvad solvangud ja alandused põhjustasid Tiinale emotsionaalseid kannatusi ja häirisid oluliselt tema igapäevaelu.